  İsrail soykırıma son vermiyor! Gazze'de şehit sayısı 71 bini aştı
Dünya

İsrail soykırıma son vermiyor! Gazze'de şehit sayısı 71 bini aştı

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısının 71 bin 660'a yükseldiği bildirildi.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
İsrail soykırıma son vermiyor! Gazze'de şehit sayısı 71 bini aştı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, son 24 saatte biri enkaz altından 3 Filistinlinin cansız bedeni ile 20 yaralı hastanelere getirildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 486 kişinin yaşamını yitirdiği, 1341 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 660'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 419'a yükseldiği kaydedildi.

  • Soykırım İsrail saldırıları
  • Gazze Şeridi
  • hayatını kaybedenler

