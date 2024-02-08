İsrail soykırımında katledilen gazeteciler İngiltere'de anıldı

Media Workers for Palestine isimli grup, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleştirdiği saldırılarda öldürülen gazetecileri anmak ve İngiliz kamu yayıncısı BBC'nin bölgede yaşananlara ilişkin yayınlarını protesto etmek için BBC'nin Londra'daki binası önünde eylem düzenledi.

Protestoculara seslenen Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İsrail'in Hamas'a değil Filistinlilere karşı savaşta olduğunu belirterek, "Birinci günden beri bunun soykırımın bir bahanesi olduğu uyarısını yaptık. Birinci günden beri Filistinlileri yok etme girişimi olduğu uyarısını yaptık. Son 120 günde, televizyonlarınızdan soykırımı canlı olarak izlediniz." diye konuştu.

Gazze'deki gazetecilerin İsrail'in tüm baskısına rağmen Gazze'nin mesajını ilettiklerini kaydeden Zomlot, hastane, okul, kilise, cami ve konutların vurulduğunu hatırlatarak, "Sadece masum insanları öldürmüyorlar, Gazze'yi yaşanmaz hale getiriyorlar. İsrail, gazeteciler oradayken bunu yapmak istemiyordu bu yüzden gazeteciler de soykırımın kurbanı oldu. Karanlıkta işlenen suçların, susturmanın, gerçeği duymanızı engellemenin kurbanı oldular." dedi.

Zomlot, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldürülen Filistinli gazeteci sayısının 85 olduğuna işaret ederek, "Bu sayı, kayıtlar tutulmaya başladığından beri kaydedilen en yüksek sayı. Kayıtlar tutulmaya başladığından beri en yüksek sayıda çocuk öldürüldü. Birleşmiş Milletler (BM) kurulduğundan beri en yüksek sayıda BM çalışanı öldürüldü." ifadelerini kullandı.

İsrail'in sadece çocukları değil "gerçeği öldürdüğünü" de vurgulayan Zomlot, ana akım medyayı 75 yıldır İsrail'in suçlarını örtmekle suçladı.

Zomlot, yaşananların Filistin tarihinde en derin yaraları açtığını ancak umudu da güçlendirdiğine işaret ederek, "Doktorlarımızın, öğretmenlerimizin, gazetecilerimizin ve annelerimizin gösterdiği kahramanlık, bizim iletemeyeceğimiz mesajı iletti." değerlendirmesini yaptı.

- "BBC'NİN DAHA KÖTÜYE GİDEMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"



Filistin Dayanışma Kampanyası Başkanı Ben Jamal da konuşmasında, Gazze'de yaşananlar üzerine İngiliz siyasetçilerin tabi oldukları ahlaki sınavı geçemediğini söyledi.

İngiliz siyasetçileri "soykırıma yeşil ışık yakmakla" suçlayan Jamal, BBC'yi de eleştirerek, "BBC on yıllardır en temel görevi olan doğru haberciliği ve gerçeği söyleme görevini bile yerine getiremiyor. BBC'nin daha kötüye gidemeyeceğini düşünüyordum ancak son birkaç ayda gördüklerimiz gerçekten utanç verici." dedi.

Jamal, BBC'nin Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanına "soykırım" suçlamasıyla İsrail aleyhine yaptığı başvuruyu görmezden geldiğini ancak İsrail'in Divandaki savunmasını canlı yayınladığını da dile getirdi.

- "GAZZE'DE MİLYONLARCA YURTTAŞ MUHABİR VAR"



Gazze'de neredeyse tüm ailesini kaybeden gazeteci Ahmed Alnauq da konuşmasında güvenli bölge olan Gazze'nin güneyinde yaşayan babası, 5 kardeşi, çocuk yaştaki 14 yeğeni ve kuzenlerini İsrail bombardımanında kaybettiğini anlattı.

Alnauq, ailesinin yok edilmesinde batı medyasını da suçlayarak, "Ailem öylesine ölmedi. Evlerinde uyurken katledildiler. Bu nedenle batı medyasını suçluyorum. İsrail ordusunun suçlarının üstünü 75 yıldır örtüyorlar." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin görevinin savaşların kurbanlarını ve işgale uğrayanların sesini duyurmak olduğunu kaydeden Alnauq, "Emin olun, Filistinliler çok güçlü ve gururlu. Bu soykırımda öldürülen gazetecilerin görevi devam edecek. Gazze'de milyonlarca yurttaş muhabir var ve doğru şekilde haber yapıyorlar." diye konuştu.

- "İSRAİL'İN YAPAY ZEKA KULLANARAK GAZETECİLERİ HEDEF ALDIĞINA İLİŞKİN İDDİALAR VAR"



Eylemin organizatörlerinden Ulusal Gazeteciler Sendikası (NUJ) Serbest Haberciler Kolu temsilcisi Mariam Elsayeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok sayıda yanlış bilgi var. Bu konuda, benzer görüşte olduğumuz örgütlerle bir inceleme yürütüyoruz. Başı kesilen bebekler haberi gibi çok sayıda, Filistinlilere karşı nefreti körükleyen vaka var. Medya kesinlikle bu konuda işbirlikçi oldu." dedi.

Elsayeh, haber merkezlerinde yapılan dezenformasyonla ilgili birçok gazeteciden isimsiz ihbar geldiğini de belirtti.

İsrail'in bazı gazetecileri hedef gözeterek vurduğuna ilişkin iddialar bulunduğuna işaret eden Elsayeh, "İsrail'in yapay zeka kullanarak gazetecileri hedef aldığına ilişkin iddialar var. İsrail bunu reddetmek yerine 'Onlar teröristti' diyor. Tabii ki de terörist değiller ve bu asla yaşanmamalıydı. Gazetecileri hedef almak, gerçeği hedef almaktır ve kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İrlandalı eylemci Jim Coren de yaptığı açıklamada BBC'yi ve İngiliz medyasını yanlı yayın yapmakla eleştirerek, Gazze'de yaşananları eleştirenlere ekranlarda yer verilmediğini söyledi.

Gazetecilerin görevinin tüm dünyada barışa, siyasete ve suça karışanlara odaklanmak olduğunu kaydeden Coren, "İsrail devletinin, Filistin ve Filistinliler hakkında gerçekleri yayımlayan gazetecileri belirleyip öldürdüğü çok açık." diye konuştu.