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Dünya

İsrail soykırımında yaralanan Gazzeli çocuklar tedavi için İtalya'ya getirildi

İsrail'in saldırılarında yaralanan 10'u çocuk, toplam 11 Filistinli İtalya'ya getirildi.

AA30 Ocak 2024 Salı 02:53 - Güncelleme:
İsrail soykırımında yaralanan Gazzeli çocuklar tedavi için İtalya'ya getirildi
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İtalyan basınında çıkan haberlerde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaralanan Filistinli 10 çocuk ve 1 yetişkin tedavileri için aileleriyle dün akşam saatlerinde İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait C160 askeri nakliye uçağının Mısır'dan yaptığı özel seferle Roma'ya getirildi.

Yaralı Filistinli çocukları ve ailelerini, Roma Ciampino Havalimanı'nda Filistin'in Roma Büyükelçisi Abeer Odeh ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani karşıladı.

Tajani, burada basına yaptığı açıklamada, hükümet olarak Başbakan Giorgia Meloni ile beraber bu operasyonu yakından takip ettiklerini ifade ederek, "Kolay değil ama barışa ulaşmak için çalışıyoruz. İtalya barış için çalışıyor. Başta rehineler olmak üzere hem Filistinli hem İsrailli sivil halkın acılarını hafifletebilecek kalıcı bir ateşkese güveniyoruz. Olumlu çözümler istiyoruz. Artık çocuklar burada tedavi edilecek." dedi.

Antonio Tajani, Filistinli çocukların refakatçileriyle beraber Roma, Cenova ve Floransa'daki farklı hastanelerde kalarak tedavi göreceğini, bu şekilde 100 kadar Filistinli çocuğu İtalya'da tedavi edeceklerini söyledi.

Tajani, bölgedeki askeri lojistik Vulcano gemisinde de halihazırda çok sayıda Filistinli çocuğun tedavi edildiğini belirtti.

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