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Dünya

İsrail-Suriye sınırında patlama meydana geldi, İsrail'de bir bina ve araç hasar gördü

İsrail ordusu Suriye tarafında bir patlama olduğunu duyurdu. Patlama sırasında şarapnel parçaları İsrail'de bir bina ve araca hasar verdi.

AA24 Temmuz 2020 Cuma 14:24 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 14:25
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Patlamalar Suriye tarafında oldu. Şarapneller, İsrail tarafında sivil bir bina ve araca zarar verdi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, olayın detaylarının araştırıldığı aktarıldı.

Suriye tarafından ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu dün, Lübnan sınırındaki birliklere takviye kuvvet gönderildiğini duyurmuştu.

Kararın, pazartesi Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına düzenlenen ve biri Hizbullah üyesi olmak üzere 5 kişinin öldüğü saldırının ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Beşşar Esed rejimi, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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