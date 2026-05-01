  • İsrail, Suriye topraklarını havan toplarıyla hedef aldı
Dünya

İsrail, Suriye topraklarını havan toplarıyla hedef aldı

İsrail ordusunun, Suriye'de Kuneytra ilinin orta kesimindeki Mantara Barajı çevresini havan toplarıyla hedef aldığı bildirildi.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 16:31 - Güncelleme:
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalındaki Mantara Barajı çevresine 5 havan topu mermisi attığı aktarıldı.

Saldırıda can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

KUNEYTRA'DA SON DURUM

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yılda Kuneytra ilinde 9 askeri üs inşa ederek yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlarla sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

