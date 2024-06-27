Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.40 sıralarında İsrail ordusunun Golan Tepelerinden Suriye'nin güney bölgesinde farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Suriye hava savunmasının bazı füzeleri engellediği belirtilen açıklamada, saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı aktarıldı.

GÖZLEMEVİ: SALDIRIDA İRAN BAĞLANTILI GRUPLAR HEDEF ALINDI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Seyyida Zeyneb Mahallesi civarındaki Lübnan Hizbullahı ve İranlı milislere bağlı Cihad el-Bina Vakfı'nın hizmet merkezindeki araçların konuşlandığı yeri doğrudan hedef aldığını aktardı.