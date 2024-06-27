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Dünya

İsrail, Suriye'de İran bağlantılı grupları hedef aldı: 2 sivil hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyinde İran bağlantılı gruplara yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı.

IHA27 Haziran 2024 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
İsrail, Suriye'de İran bağlantılı grupları hedef aldı: 2 sivil hayatını kaybetti
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Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.40 sıralarında İsrail ordusunun Golan Tepelerinden Suriye'nin güney bölgesinde farklı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Suriye hava savunmasının bazı füzeleri engellediği belirtilen açıklamada, saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 1 askerin de yaralandığı aktarıldı.

GÖZLEMEVİ: SALDIRIDA İRAN BAĞLANTILI GRUPLAR HEDEF ALINDI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki Seyyida Zeyneb Mahallesi civarındaki Lübnan Hizbullahı ve İranlı milislere bağlı Cihad el-Bina Vakfı'nın hizmet merkezindeki araçların konuşlandığı yeri doğrudan hedef aldığını aktardı.

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