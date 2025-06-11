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Dünya

İsrail, Suriye'de sert kayaya tosladı: En kısa sürede normalleşme istiyoruz

ABD basınında Suriye ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Şam ile Tel Aviv arasında arabuluculuk yapmasını istediği belirtildi.

IHA11 Haziran 2025 Çarşamba 20:41 - Güncelleme:
İsrail, Suriye'de sert kayaya tosladı: En kısa sürede normalleşme istiyoruz
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ABD basınında yer alan haberlerde, Netanyahu'nun Trump yönetiminden Suriye'nin yeni yönetimi ile İsrail arasında arabuluculuk yapmasını istediğini öne sürüldü. Netanyahu'nun söz konusu isteğini Trump'ın Suriye Temsilcisi ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack geçen hafta İsrail'e düzenlediği ziyarette dile getirdiği belirtilen haberlerde, Netanyahu'nun Barrack'a Suriye ile barış anlaşmasına doğru bir adım olacak şekilde yeni bir güvenlik anlaşması müzakere etmek istediğini belirttiği aktarıldı.

"EN KISA SÜREDE İLİŞKİLERİN NORMALLEŞMESİNİ İSTİYORUZ"

Haberde adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkilinin, "Suriye ile mümkün olan en kısa sürede ilişkilerin normalleşmesini istiyoruz" dediği ifade edildi. İki İsrailli yetkili ise, İsrail'in Suriye'nin yeni hükümetiyle önce dolaylı olarak temas kurduğunu ardından üçüncü ülkelerde doğrudan gizli görüşmeler yapmaya başladığını açıkladı.

İRAN VE HİZBULLAH DETAYI

Haberde, İsrailli yetkililerin Barrack'a "Suriye'deki kırmızı çizgilerinin İran ya da Hizbullah varlığı ve Suriye'nin güneyinin askerden arındırılması olduğunu" söylediği ve İsrail'in ayrıca taraflar arasındaki ateşkesi denetleyecek BM gücünde ABD askerlerinin de yer almasını istediği aktarıldı.

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