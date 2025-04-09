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Dünya

İsrail, Suriye'nin güneyindeki işgali savundu

İsrail Ordu Sözüsü Avichay Adraee, Suriye'nin güneyinden yaptığı açıklamada, Baas rejiminin devrildiği 8 Aralık sonrası giriştikleri işgali savundu.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 07:35 - Güncelleme:
İsrail, Suriye'nin güneyindeki işgali savundu
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Adraee, X hesabından, 8 Aralık sonrası işgalle birlikte İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyinde konuşlandırıldığı bölgeye gittiğini duyurdu.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki işgalinin "potansiyel tehditleri önlemek" amacıyla sürdüğünü öne süren Adraee, "Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetleri" olmadığını savundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da 8 Aralık sonrası işgali ettikleri Suriye toprağı Hermon Dağı'na (Cebel eş-Şeyh) giderek, işgalin kalıcı olacağı mesajını yinelemişti.

- İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye'nin güneyindeki işgalin kalıcı olacağı mesajını vermiş ve Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılması talebinde bulunmuştu.

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