28 Aralık 2025 Pazar
  İsrail Suriye'nin güneyindeki ''Tel el-Ahmer eş-Şarki'' bölgesini hedef aldı
Dünya

İsrail Suriye'nin güneyindeki ''Tel el-Ahmer eş-Şarki'' bölgesini hedef aldı

İsrail ordusu Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında bulunan Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine saldırı düzenledi.

AA28 Aralık 2025 Pazar 07:19
İsrail Suriye'nin güneyindeki ''Tel el-Ahmer eş-Şarki'' bölgesini hedef aldı
ABONE OL

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail güçleri Tel el-Ahmer eş-Şarki bölgesine makineli tüfeklerle ateş açtı.

Saldırının ardından bölgede herhangi bir can kaybı ya da maddi hasara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılarının, 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

