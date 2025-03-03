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Dünya

İsrail, Suriye'nin Tartus iline saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Suriye'de bir askeri tesise saldırı düzenledi.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 21:45 - Güncelleme:
İsrail, Suriye'nin Tartus iline saldırı düzenledi
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, bölgedeki son gelişmeler nedeniyle, Lazkiye kentine bağlı Kırdaha ilçesinde Suriye ordusuna ait silah deposunun bulunduğu tesisin vurulduğu belirtildi.

Öte yandan Suriye basınında çıkan haberlerde ise İsrail uçaklarının yerel saatle 20.35 sularında Tartus'taki hava savunma alayına saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıda, askeri noktadaki radar sisteminin hedef alındığı kaydedildi.

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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