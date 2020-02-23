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Dünya

İsrail takımı BAE'de düzenlenen ''2020 UAE Tour'' bisiklet yarışına katılıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen '2020 UAE Tour' bisiklet şampiyonasına İsrail milli takımının katılacağı bildirildi.

AA23 Şubat 2020 Pazar09:48 - Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 09:48

İsrail Dışışleri Bakanlığının sosyal iletişim sayfasından yapılan açıklamaya göre, İsrail takımı BAE'deki bisiklet turnuvasına ilk kez katılacak.

İsrail Milli Takımından bir sporcu ülkesinin resmi kanalına yaptığı açıklamada, BAE'de çok iyi karşılandığını belirterek, "İnsanlar burada gerçekten çok sevecen" ifadelerini kullandı.

BAE'yi oluşturan 7 emirliğin tümünde düzenlenecek "2020 UAE Tour" yarışları bugün başlayacak ve gelecek cumartesi günü sona erecek.

BAE ile İsrail arasında resmi diplomatik bir ilişki olmamasına rağmen, iki ülke arasında sıkı ilişkilerin yürütüldüğü biliniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve birçok ülke yetkilisi BAE ve çeşitli Arap ülkeleriyle yakınlaşma içinde olduklarına dair açıklamalarda bulunmuştu.

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