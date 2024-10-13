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Dünya

İsrail tankları BM üssüne girdi! 15 barış gücü askeri yaralandı

İsrail tankları BM üssüne girdi. Birleşmiş Milletler: Bu şok edici bir ihlal, İsrail'den izahat istedik

IHA13 Ekim 2024 Pazar 17:18 - Güncelleme:
İsrail tankları BM üssüne girdi! 15 barış gücü askeri yaralandı
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İsrail ordusuna ait tanklar, Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) üssüne güç kullanarak girdi.

İsrail ordusu, Lübnan'daki BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) ait üsleri ve mevzileri hedef almaya devam ediyor. UNIFIL tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ramyah'taki BM üssüne İsrail ordusuna ait 2 tankın güç kullanarak girdiği belirtilerek, üssün ana kapısının yıkıldığı ve 15 BM askerinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı. UNIFIL, "Tanklar yaklaşık 45 dakika sonra irtibat mekanizmamız aracılığıyla İsrail ordusunun barış gücü askerlerini tehlikeye attığını belirtmesinin ardından üsten ardından ayrıldı" ifadelerini kullandı.

Sabah yerel saatle 06.40 sıralarında ateşlenen bir silahtan çıkan duman nedeniyle 15 BM askerinin hafif şekilde yaralandığını ifade eden UNIFIL, "Son günlerde dördüncü kez İsrail ordusu ve tüm aktörlere BM personeli ile mallarının emniyet ve güvenliğini sağlama, BM tesislerinin dokunulmazlığına her zaman saygı gösterme yükümlülüklerini hatırlatıyoruz" dedi.

BM üssüne izinsiz girilmesinin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı kararın açık bir ihlali olduğunu vurgulayan UNIFIL, "Barış güçlerine yönelik her türlü kasıtlı saldırı uluslararası insancıl hukukun ve 1701 sayılı kararın ağır bir ihlalidir. UNIFIL'in yetki alanı, operasyon bölgesinde hareket özgürlüğünü öngörmektedir ve bu konudaki her türlü kısıtlama 1701 sayılı kararın ihlalidir. İsrail ordusundan bu şok edici ihlaller konusunda bir açıklama talep ettik" dedi.

LÜBNAN BAŞBAKANI: İSRAİL YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİ

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in uluslararası meşruiyete ve ilgili kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçtiğini söyledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilmesi talebine tepki gösterdi. Netanyahu'nun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e UNIFIL'i çatışma bölgelerinden çekme çağrısına değinen Mikati, "İsrail, uluslararası meşruiyete ve uluslararası kararlara uymama konusunda yeni bir safhaya geçti" dedi.

Lübnan'ın, UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadığını ve 1701 sayılı karara bağlı olduğunu belirten Mikati, uluslararası topluma, İsrail'in Lübnan'a ve uluslararası meşruiyete yönelik saldırganlığını durdurmak için 'sağlam bir duruş' sergileme çağrısı yaptı.

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