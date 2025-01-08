İsrail tankları Suriye'de 4 beldede sivil yerleşimleri tahrip edip geri çekildi

İsrail ordusuna ait tanklar sabah saatlerinde Suriye'nin el-Aşa, el-Hiran, Ebu Gara ve Mazraat el-Hiran beldelerine girdi.

İsrail tankları 4 beldede tarım arazilerinde, elektrik direklerinde ve yollarda hasara yol açtı, ayrıca yol kenarlarındaki ağaçları devirdi.

Tanklar, çevreye verdikleri zararın ardından bölgeden geri çekildi.

AA muhabirine konuşan bölge sakinlerinden Ziyad Kuvayri, İsrail askerlerinin köylerine sabah saatlerinde girdiğini belirterek, "Rahat yaşamak ve işimize geri dönmek için sadece barış ve güvenlik istiyoruz. Bunu yeni yönetimden talep ediyoruz." dedi.

İsrail askerlerinin her şeye zarar verdiğini ve ilk olarak bölgenin elektriğini kestiğini aktaran Kuvayri, yeni yönetimden ülke sınırlarının korunmasını talep etti.

Bölge sakinlerinden Ahmet Süveydan da Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'ne, Suriye topraklarına yönelik ihlallerini durdurması için İsrail'e müdahale çağrısında bulundu.



İsrail ordusu, güneydeki Dera kentine bağlı Yermuk havzasında yer alan Cemle ve Maaraba köylerini işgal etmişti.

Bölge sakinleri ise İsrail'in ülke topraklarını işgalini protesto etti. Gösterilere Suriye'nin yeni bayraklarıyla gelen kalabalıklar, "Defol İsrail" sloganları atmış, gösteri sırasında İsrail güçlerinin, mevzilendikleri tepelerden kalabalığın üzerine ateş açması sonucu bir kişi yaralanmıştı.

- İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından, 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.