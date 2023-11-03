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Dünya

İsrail tanklarına tünel sürprizi

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, tünellerden İsrail tanklarına yönelik yapılan saldırılara ait yeni görüntüler paylaştı.

3 Kasım 2023 Cuma 16:09 - Güncelleme:
İsrail tanklarına tünel sürprizi

HABERİN
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İsrail ordusunun Gazze'deki kara operasyonu devam ederken, asker kayıpları da günbegün artıyor.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın sosyal medyada paylaştığı son videolardan biri ise tünellerin ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Yayınlanan görüntülerde, tünelden çıkan Hamas güçlerinin sadece birkaç saniye içinde milyonlarca dolarlık Merkava tankını etkisiz hale getirdiği anlar dikkat çekiyor.

Diğer görüntülerde ise Hamas üyeleri ile İsrail güçleri arasındaki sokak çatışmalarına yer verildi.

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