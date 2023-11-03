İsrail tanklarına tünel sürprizi

İsrail ordusunun Gazze'deki kara operasyonu devam ederken, asker kayıpları da günbegün artıyor.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın sosyal medyada paylaştığı son videolardan biri ise tünellerin ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi.

Yayınlanan görüntülerde, tünelden çıkan Hamas güçlerinin sadece birkaç saniye içinde milyonlarca dolarlık Merkava tankını etkisiz hale getirdiği anlar dikkat çekiyor.



Diğer görüntülerde ise Hamas üyeleri ile İsrail güçleri arasındaki sokak çatışmalarına yer verildi.