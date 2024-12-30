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Dünya

İsrail tanklarına yürüdüğü anı paylaştı! Kolombiya lideri: Safiyye gerçek bir kahraman

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin İsrail tanklarına yürüdüğü anın görüntülerini paylaşan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, 'Safiyye gerçek bir kahraman. Oğlu, Netanyahu tarafından yapılan bombalı saldırıda öldürüldü' dedi.

AA30 Aralık 2024 Pazartesi 07:13 - Güncelleme:
İsrail tanklarına yürüdüğü anı paylaştı! Kolombiya lideri: Safiyye gerçek bir kahraman
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskına ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye gerçek bir kahraman. Oğlu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından yapılan bombalı saldırıda öldürüldü ve o hastalarını yalnız bırakmak istemediği için hapiste. Şer ekseni nerede? Dünyanın doktorları nerede?"

Kolombiya Cumhurbaşkanı bir başka paylaşımında, Ebu Safiye'nin İsrail tanklarına yürüdüğü anın görüntülerine yer vererek, "Filistinli doktor Husam Ebu Safiyye, tıp etiğinin ve insanına, halkına hizmetin gerçek bir kahramanıdır. Onu hapsetmek sadece onu tutuklayan zalim rejimin korkaklığını gösterir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamasında, "İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoyarak, onlarca sağlık personelini de soruşturma için bir merkeze götürdü." ifadelerine yer vermişti.

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı
  • Kemal Advan Hastanesi
  • Husam Ebu Safiyye

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