5 Mart 2026 Perşembe
  İsrail tarafı da doğruladı! İran ABD'nin F-15'ini düşürdü
Dünya

İsrail tarafı da doğruladı! İran ABD'nin F-15'ini düşürdü

İsrail'in Kanal 14 televizyonu, ABD'ye ait bir F-15 uçağının İran'ın batısında düştüğünü ve mürettebatın paraşütle İran topraklarına indiğini ileri sürdü.

5 Mart 2026 Perşembe 11:48
İsrail tarafı da doğruladı! İran ABD'nin F-15'ini düşürdü
Kanalın haberine göre, uçak yere çarpmadan önce mürettebat paraşütle atladı. Mürettebatın İran topraklarında kaldığı ifade edildi.

Haberde, daha sonra ABD ve İsrail güçlerinden oluşan ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla mürettebatın kurtarıldığı öne sürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 2 Mart'a yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarının başlamasından beri 6 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 18 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada ayrıca 3 ABD savaş uçağının Kuveyt'te "dost ateşi" sonucu düşürüldüğü belirtilmişti.

