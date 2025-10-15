İSTANBUL 20°C / 14°C
Dünya

İsrail tarafından cenazeleri teslim edilmişti! İşkence izlerine rastlandı

Filistinlilerin cenazelerini almakla görevli komisyon üyesi Sameh Hamad, bazı cenazelerin ellerinde ve bacakların kelepçeler olduğunu belirterek, bazılarında ise işkence ve infaz izleri tespit edildiğini açıkladı.

15 Ekim 2025 Çarşamba 21:00
İsrail tarafından cenazeleri teslim edilmişti! İşkence izlerine rastlandı
ABONE OL

Ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Filistin tarafından teslim ettiği 45 Filistinlinin cenazesinde işkence ve infaz izleri tespit edildi. Nasser Hastanesi'nde Filistinlilerin cenazelerini almakla görevli komisyon üyesi Sameh Hamad, bazı cenazelerin ellerinde ve bacakların kelepçeler olduğunu belirterek, bazılarında ise işkence ve infaz izleri tespit edildiğini açıkladı.

Hamad, cenazelerin 25 ila 70 yaşları arasındaki Filistinlilere ait olduğunu belirterek, "Çoğunun boynunda bantlar vardı, birinin boynunda ise ip vardı. Cesetlerin çoğu sivil giysiler giymişti, ancak bazıları üniforma giymişti" ifadelerini kullandı. Hamad, ayrıca cenazeleri teslim eden Kızıl Haç ekibinin sadece 3 kişinin ismini kendilerine verdiğini belirtti.

CENAZE İADESİ DEVAM EDİYOR

Filistin, ateşkes anlaşması kapsamında bugüne kadar 90, İsrail ise 8 cenaze teslim aldı. İsrail, dün teslim edilen cenazelerden birinin İsrailli esirlere ait olmadığını açıkladı.

