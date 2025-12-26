İsrail tarafından Türkiye iddiası: Havadaki özgürlüğümüz önemli ölçüde kısıtlanacak

İsrail basını, batılı istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde Türkiye'nin Suriye'ye radar sistemleri yerleştirmeyi planladığını ileri sürdü.

İsrail'in İran'a ulaşmak için Suriye hava sahasını kullanması nedeniyle, Suriye topraklarına radar konuşlandırılmasının İsrail'in İran'daki hedeflere saldırma kabiliyetine zarar vereceği belirtildi.

İSRAİL TARAFINDAN TÜRKİYE İDDİASI

Suriye topraklarına radar yerleştirilmesinin İsrail hava kuvvetlerinin Suriye hava sahasındaki hareket özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlayacağı kaydedildi.

Haberde, "Bu durum İsrail uçaklarının İran'a ulaşmak için sıklıkla Suriye hava sahasını transit güzergah olarak kullandığı göz önüne alındığında İsrail'in İran'daki hedeflere saldırma kabiliyetini de zorlaştıracaktır" denildi.

Türkiye'nin radar sistemlerini Suriye ordusuna devretmeyi planladığını ancak, sistemlerin işletiminin Türkiye'de kalacağını iddia eden İsrail basını, "Bu da Ankara'ya toplanan istihbarata erişim ve kontrol imkanı sağlayacak. Analistler, radar konuşlandırmasının Suriye'nin hava savunma yeteneklerini artırarak İsrail operasyonlarının daha iyi tespit edilmesini sağlayabileceği konusunda uyarıyor" ifadelerini kullandı.