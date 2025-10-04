İSTANBUL 21°C / 14°C
Dünya

İsrail tarih verdi! Gazze anlaşmasına ilişkin görüşmeler Mısır'da başlayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu ve Hamas'ın kısmen kabul ettiği Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin görüşmelerin, yarın Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde başlamasının beklendiği, İsrail heyetine İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in başkanlık edeceği ifade edildi.

4 Ekim 2025 Cumartesi 16:24
Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerini kabul etmesi, diğer maddeleri ise kapsamlı müzakerelerle görüşmeye açık olduğunu duyurmasının ardından gözler muhtemel müzakerelere çevrildi. İsrailli Channel 12 televizyonu, İsrail ile Hamas arasında Trump'ın planını hayata geçirmeye yönelik dolaylı görüşmelerin yarın Mısır'da başlayacağını aktardı. Görüşmelerin büyük ihtimalle Kızıldeniz kıyısındaki Şarm el-Şeyh'te yapılmasının beklendiği ifade edildi. İsrail'in müzakere heyetine Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in başkanlık edeceği öne sürüldü. Ayrıca Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Mısır'a doğru yola çıktığı aktarıldı.

"GÖRÜŞMELER SORUNSUZ İLERLERSE REHİNELER BİRKAÇ GÜN İÇİNDE SERBEST BIRAKILABİLİR"

Times of Israel gazetesine konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili ise Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasına ilişkin teknik ayrıntıların tamamlanması için Mısır'da yapılması planlanan görüşmelerin sorunsuz ilerlemesi halinde rehinelerin "birkaç gün içinde" serbest bırakılabileceğini söyledi. İsrailli yetkili, hızla gelişen mevcut durumun Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında "tamamen koordineli" olarak yürütüldüğünü aktardı. Yetkili, Trump'ın Hamas'ın "barışa hazır" olduğuna inandığını, İsrail'e "rehineleri güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarabilmek için Gazze'ye yönelik bombardımanları derhal durdurmasını" söylemesinden önce iki liderin dün telefonda görüştüğünü dile getirdi.

