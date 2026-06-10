İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Suudi Arabistan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarından duyduğu rahatsızlığı diplomatik kanallarla ABD Başkanı Donald Trump yönetimine ileterek protesto notası verdi.

Haberde, İsrail'in Lübnan'daki saldırganlığının kaotik ve plansız olduğuna inanan Suudi Arabistan'ın ayrıca İsrail'in saldırıları yönetme konusunda da net bir planı bulunmadığını değerlendirdiğine yer verildi.

Riyad'ın ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'daki saldırıları genişletme çabalarının, Körfez'deki savaşı yeniden alevlendirmeyi ve ABD ile İran arasında şekillenmekte olan uzlaşıyı sabote etmeyi amaçladığından şüphelendiği ifade edildi.

Lübnan'daki iç durumun kontrolden çıkmasından endişe duyduğu öne sürülen Riyad yönetiminin, son zamanlarda Hizbullah'ın Şii müttefiki olan Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile ilişkilerini güçlendirdiği iddia edildi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İsrail ordusu ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Sayda kentlerindeki bazı bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 3 belde için saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi.

07.48 İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bombalamaya devam ettiği bildirildi.

00.04 Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İran, Filistin, Lübnan ve Sudan'daki son gelişmeleri ele aldı.