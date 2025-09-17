İSTANBUL 27°C / 18°C
17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Dünya

İsrail televizyonu: Mossad, hazirandaki saldırıdan önce İran'a 100'den fazla yabancı ajanını konuşlandırdı

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın haziranda düzenlediği saldırılardan önce 100'den fazla yabancı ajanını İran'a yerleştirdiği ileri sürüldü.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
İsrail televizyonu: Mossad, hazirandaki saldırıdan önce İran'a 100'den fazla yabancı ajanını konuşlandırdı
ABONE OL

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Mossad'ın 13 Haziran'da başlayan ve 12 gün süren saldırılardan önce İran'a yönelik sabotaj planlarına ilişkin bazı iddialara yer verildi.

Haberde, Mossad'ın İran'a saldırılardan önce İsrailli olmayan çok sayıda yabancı ajanı gelişmiş füze sistemleri konusunda eğittiği belirtildi.

Eğitimden geçirilen 100'den fazla yabancı ajanın Mossad tarafından hazirandaki saldırılardan önce İran'a konuşlandırıldığı ifade edildi.

Bu ajanların kaçak yollarla ülkeye soktukları gelişmiş silahlarla 13 Haziran'da başlayan saldırılar sırasında İran'a ait hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarını imha etmekle görevlendirildikleri kaydedildi.

Yabancı ajanların hazirandaki saldırılar sırasında İran'a ait hava savunma sistemleri ve füze rampalarını hedef aldıkları aktarıldı.

Mossad, üyelerinin İran'da hava savunma sistemleri ve balistik füze rampalarını hedef aldığı anlara ait olduğu ileri sürülen görüntüleri 13 Haziran'da basınla paylaşmıştı.

