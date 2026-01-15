İsrail televizyonuna konuşan Türkiye uzmanı Hay Eytan Cohen Yanarocak, Ankara'nın Orta Doğu'daki güç dengelerini İsrail aleyhine değiştirebilecek yeni bir bölgesel ittifak arayışında olduğunu öne sürdü.

İsrail merkezli i24NEWS kanalında canlı yayına katılan Tel Aviv Üniversitesi araştırmacısı Yanarocak, Türkiye'nin bölgesel dengeleri yeniden şekillendirmeyi hedefleyen stratejik bir hamle içinde bulunduğunu iddia etti.

Atina ve Tel Aviv'de tansiyon yüksek! Türkiye'nin hamleleri dengeleri sarstı Yanarocak, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ekseninde şekillenen yeni bir bölgesel güvenlik yapılanmasına ilgi duyduğunu savunarak, bunun Abraham Anlaşmaları'nın ruhundan kopuş anlamına gelen stratejik bir kırılma olduğunu ileri sürdü.

İsrailli uzmana göre bu sürecin temelinde, Eylül ayında Suudi Arabistan ile Pakistan arasında imzalanan ve taraflardan birine yönelik saldırıyı karşılıklı savunma yükümlülüğü sayan anlaşma bulunuyor.

Türkiye karşıtı ittifak kuran şer 3'lüsüne ültimatom: Baştan ölü doğdu

"TÜRKİYE BÖLGESEL TEHDİT OLARAK ALGILADI"

Türkiye'nin bu ittifaka yönelmesinin nedenini değerlendiren Yanarocak, Ankara'nın İsrail–Yunanistan–GKRY hattındaki yakınlaşmayı bölgesel bir tehdit olarak algıladığını, bu nedenle dengeleyici bir askeri yapı kurmak istediğini öne sürdü.

"BİR TÜR MÜSLÜMAN NATO'SU"

Yanarocak, hedeflenen yapının sıradan bir iş birliği olmadığını belirterek, bunu "bir tür Müslüman NATO'su" olarak niteledi. Türkiye'nin bu yöndeki arayışlarının yeni olmadığını savunan Yanarocak, özellikle Suriye sahasında uzun süredir farklı güvenlik iş birliği modellerinin denendiğini, ilerleyen dönemde Suriye, Lübnan, Ürdün ve hatta Mısır'ın da bu yapıya dahil olabileceğini iddia etti.

Türkiye korkusu yüzünden Girit'ten vazgeçtiler! Yeni müttefiklerine Akdeniz daveti Yanarocak, Türkiye'nin sahada tecrübeli ve güçlü ordusu, Suudi Arabistan'ın finansal kapasitesi, Pakistan'ın nükleer caydırıcılığının ittifaktaki dikkat çeken 3 temel unsur olduğunu vurguladı.

Bu yapıyı "yarı taktik, yarı stratejik" olarak tanımlayan Yanarocak, ittifakın uluslararası hukuk açısından meşru olacağını ve ABD'nin süreci engelleme kapasitesinin sınırlı olduğunu da iddia etti.