İsrail terörü Lübnan'a sıçradı: İşgal planını genişletti, can kayıpları artıyor

Gazze'de soykırımına devam eden katil İsrail, Lübnan'a yönelik işgalini genişletmeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD iş birliğiyle İran'a saldıran İsrail'in bombardımanları Lübnan'da çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

AA5 Mart 2026 Perşembe 00:27 - Güncelleme:
İsrail ordusu Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı yoğun saldırıları sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Beyrut'ta Havalimanı Otoyolu'nda seyir halindeki 2 aracı ayrı saldırılarla hedef aldı. Saldırıya ilişkin başka detay paylaşılmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, saldırıda Hizbullah mensubu bir kişinin hedef alındığı öne sürüldü. Detayların daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

İsrail ordusu gün içerisinde Lübnan genelinde yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

İSRAİL, LÜBNAN'A YÖNELİK BİR SALDIRI DALGASININ TAMAMLANDIĞINI DUYURDU

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını ve bu dalgada Hizbullah'a ait onlarca hedefi vurduğunu öne sürdü.

Açıklamada, vurulan hedefler arasında Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyinde Hizbullah'ın roket ve füze rampaları ile bir insansız hava aracı üretim merkezinin bulunduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun açıklamasında saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 72 kişinin öldüğünü, 437 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İşte İsrail-Lübnan gerginliğine ilişkin dakika dakika yaşananlar:

00:44 İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 araca düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi

00:34 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde karadan işgalini genişleten İsrail ordusuna ait birlikleri hedef aldıklarını açıkladı.

