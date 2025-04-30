Birçok hava yolu şirketi 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'in Gazze Şeridi'nde başlattığı işgalden sonra Tel Aviv uçuşlarını süresiz olarak askıya almıştı.

İsrail basınından aktarılan habere göre, o tarihten bu yana THY ve Pegasus, Tel Aviv'deki slotlarını koruyarak yeniden başlama ihtimalini açık tutmuştu.

Ancak aradan geçen sürede güvenlik risklerinin devam etmesi ve bölgedeki belirsizlik nedeniyle her iki şirket de slotlarını kullanmama kararı alarak bu haklardan feragat etti.

VIRGIN ATLANTİC'DE DURDURDU

Virgin Atlantic'de durdurdu THY ve Pegasus'un kararından yalnızca önce, İngiliz taşıyıcı Virgin Atlantic de benzer bir adım attı. Şirket, 28 Nisan 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla Londra Heathrow – Tel Aviv hattını tamamen kapattığını duyurdu.

İsrail medyası yaşananları, "Virgin Atlantic ve Türk taşıyıcıların uçuşları durdurmasıyla İsrail önemli havayolu bağlantılarını kaybetti" başlığıyla okuyucularına duyurdu.