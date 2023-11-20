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Dünya

İsrail top mermisiyle Lübnan'daki kiliseyi vurdu

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği ağır topçu atışları sırasında atılan top mermilerinden birinin Lübnan'daki bir kiliseye isabet ettiği bildirildi.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 22:31 - Güncelleme:
İsrail top mermisiyle Lübnan'daki kiliseyi vurdu
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'in attığı top mermilerinden biri Lübnan'ın Bint el-Cubeyl ilçesindeki Mar Cercis Kilisesi'ne isabet etti.

Kilisenin saldırıda büyük hasar gördüğü kaydedildi.

İsrail'in bugün düzenlediği bir diğer saldırıda, Lübnanlı Milletvekili Kablan Kablan'ın evine de top mermisi isabet etmişti.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'de 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Söz konusu saldırılardan biri yarım ton ağırlığındaki Burkan füzesi ile gerçekleştirilmişti.

HİZBULLAH İLE İSRAİL ORDUSU ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırındaki askeri operasyonlarda şu ana kadar 1523 İsraillinin yaralandığını, çatışmaların başından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında İsrail'e ait 40'tan fazla askeri noktayı hedef aldığını bildirdi.

İsrail ise savaş uçakları ve İHA'larla düzenlediği saldırıların yanı sıra topçu atışlarıyla Hizbullah'ın saldırılarına yanıt veriyor.

  • Lübnan saldırısı
  • İsrail ordusu
  • kilise isabeti

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