  • İsrail, Trump'ın tehdidine kilitlendi! İran için geri sayım başlattılar
İsrail, Trump'ın tehdidine kilitlendi! İran için geri sayım başlattılar

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine 'anlaşmaya varması', aksi halde 'İran medeniyetini yok edeceği' tehdidiyle tanıdığı süreye ilişkin stüdyoya geri sayım sayacı yerleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a salı gününün sonuna kadar bir anlaşmaya varması için süre vermiş, aksi halde "İran medeniyetini yok etmekle" tehdit etmişti.

Kanal 13 televizyonunun stüdyo masasının önüne "Trump'ın tanıdığı son süre" yazılı geri sayım sayacı koyduğu görüldü.

Kanal 13 televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail'in aşırı sağcı hükümetine yakınlığıyla biliniyor.

TRUMP'TAN TAHRAN'A HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMASI ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını öne sürmüş ve Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail Konsolosluğu'na sızma girişimi önlendi! İşte o terörist...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
