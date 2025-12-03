İsrail: Tüm esirler teslim edilince Refah Sınır Kapısı açılacak

İsrail Hükümet Sözcüsü Bedrosian, düzenlediği günlük çevrimiçi basın toplantısında, Refah Sınır Kapısı'nın "çok yakında" Filistinlilerin Mısır'a geçişi için açılacağını belirterek, Gazze'deki tüm esirlerin teslim edilmesinin ardından Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'deki Filistinliler için iki yönlü olarak açılacağını öne sürdü.

Bedrosian, Kahire'nin İsrail ile Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına yönelik herhangi bir koordinasyonu olmadığına ilişkin açıklamalarına dair yorum yapmadı.

Aynı şekilde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'nin Lübnan Özel Temsilcisi Morgan Ortagus ile salı günü görüştüğünü aktaran Bedrosian, Tel Aviv ve Lübnan arasında yapılacak görüşmelere sivil temsilci gönderme kararının "tarihi bir adım" olduğunu iddia etti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ndeki bir esirin cenazesini daha Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edeceğini duyurmuştu.

Hamas'ın 2 Aralık Salı günü Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla İsrail'e teslim ettiği ceset parçalarının Gazze Şeridi'ndeki esirlere ait olmadığı bildirilmişti.

GAZZE'DEKİ 26 ESİRİN CESEDİ TESLİM EDİLMİŞTİ

Hamas ile Filistin İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki 26 esirin cesedini İsrail'e teslim etmiş, bölgede biri İsrail diğeri Tayland vatandaşı yalnızca 2 esirin cesedi kalmıştı.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli esirlerin tümünün teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli esirin cesedinin teslimine başlanmıştı.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkeste garantör ülkeler ABD, Türkiye, Katar ve Mısır, Gazze Şeridi'ndeki milyonlarca ton enkaz ve moloz, altyapının yıkılması ve iş makinesi eksikliği nedeniyle esirlerin cenazelerinin bulunmasındaki zorluğa dikkati çekmişti.