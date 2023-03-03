İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2023 Cuma / 11 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9073
  • EURO
    20,0847
  • ALTIN
    1122.33
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, Türkiye'deki depremzedeler için 630 çadır gönderdi
Dünya

İsrail, Türkiye'deki depremzedeler için 630 çadır gönderdi

İsrail, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye'ye 630 çadır gönderdi.

AA3 Mart 2023 Cuma 19:42 - Güncelleme:
İsrail, Türkiye'deki depremzedeler için 630 çadır gönderdi
ABONE OL

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çadırlar, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (Mashab) aracılığıyla Adana'ya ulaştırıldı.

Çadırların, İsrail'in Türkiye'deki Büyükelçi Yardımcısı Nadav Markman'ın da katıldığı törenle, AFAD yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Yardımın, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in yaklaşık iki hafta önce Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından ve bölgede hüküm süren olumsuz hava koşullarında çadır ihtiyacının gündeme gelmesi üzerine yapıldığı kaydedildi.

Çadırların, depremden etkilenen bölgelerden Osmaniye'de kurulacağı aktarıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.