İsrail uçakları, Han Yunus'taki limanı vurdu

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İsrail uçakları Gazze'nin doğusu ve güneyindeki noktalara saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin doğusunda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir askeri nokta ile güneyde yer alan Han Yunus kentindeki limanı vurdu.

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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Kassam Tugayları'na ait askeri bir nokta ile Han Yunus limanını hedef aldı. Saldırıda can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmezken, limanda hasar meydana geldiği ifade edildi.

İsrail ordusundan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Söz konusu saldırı, İsrail yerel basınının, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Sderot kentine atılan roketin bir binaya isabet ettiğini duyurmasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

İsrail polisinin açıklamasında, atılan roket nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmadığı belirtilmişti.

- İSRAİLLİ SİYASETÇİLERDEN HAMAS LİDERLERİNİ HEDEF ALMA ÇAĞRISI

Söz konusu roket saldırısının ardından İsrailli siyasetçiler, Hamas liderlerine suikast düzenlenmesi ve Gazze'ye şiddetli bir karşılık verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Kamu Yayın Kurulunun (KAN) haberine göre, Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz, "Saldırıya şiddetli şekilde karşılık verilmesi ve Hamas liderlerinin hedef alınması gerekir." dedi.

Eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Hamas'la varılan anlaşmaların iptal edilmesi ve İsrail'in caydırıcı gücünün yeniden kullanılması çağrısı yaptı.

Sderot Belediye Başkanı Alon Davidi de Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile hareketin Gazze sorumlusu Yahya es-Sinvar'a suikast düzenlenmesini istedi. Davidi, İsrail hükümetinin Gazze'ye geniş çaplı askeri operasyon düzenlemesi gerektiğini ifade etti.

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