İsrail umduğunu bulamadı! Güney Kıbrıs'tan kovulmaları an meselesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) dün yapılan Temsilciler Meclisi seçimi, İsrail karşıtı partiler ile aşırı sağın yükselişiyle sonuçlanırken, Rum lider Nikos Hristodulidis'in kendisini destekleyen 2 partinin barajı geçememesine üzüldüğü bildirildi.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 22:32 - Güncelleme:
İsrail'in "GKRY'yi arka bahçesi haline getirdiği" yönündeki eleştirileriyle ön plana çıkan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) 2011'den beri her seçimde yaşadığı oy düşüşünü tersine çevirmeyi başararak, geçen seçimde aldığı yüzde 22,3'lük oy oranını bu seçimde yüzde 23,9'a çıkardı.

Rum basını, AKEL'in geçen seçimde de çıkardığı 15 milletvekili sayısını korumasına rağmen oy oranındaki artışı kayda değer olarak nitelendirdi.

GKRY'nin 56 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde İsrail karşıtı açıklamaları ile tanınan sosyal medya içerik üreticisi Fidias Panayiotou'nun Doğrudan Demokrasi Kıbrıs Partisi yüzde 5,4 oy oranıyla 4 sandalye kazandı.

Panayiotou, son dönemde İsraillilerin GKRY'de konut alımına oldukça sert eleştiriler getirdiği için partisi "İsrail karşıtı" olarak nitelendiriliyor.

ELAM SANDALYE SAYISINI 2 KATINA ÇIKARDI

GKRY seçimlerinde 2021'de Meclis'e 4 milletvekili sokan aşırı sağcı Ulusal Halk Cephesi (ELAM), yüzde 10,9'luk oy oranıyla sandalye sayısını 8'e çıkardı.

Kıbrıs'ın doğrudan Yunanistan'a bağlanmasını isteyen ve federasyon görüşmelerini eleştiren ELAM Cephesi'nin başarısının 2028'deki cumhurbaşkanlığı seçimini etkileyebileceği iddia ediliyor.

Annan Planı Referandumu'nu destekleyen Demokratik Seferberlik Partisinin (DİSİ) yüzde 27,1'lik oy oranıyla birinci olmasına rağmen aşırı sağın yükselişinin Rum sağını kökten değiştirebileceği ihtimalleri, hem GKRY hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) basınında tartışılıyor.

SONUÇLAR, HRİSTODULİDİS'İ MUTLU ETMEDİ

Meclis seçiminde DİSİ haricindeki merkez sağ partilerin ciddi oy kayıpları, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'i memnun etmedi.

Cyprus Times'de yayımlanan haberde, Hristodulidis, kendisini destekleyen Demokratik Uyum (DİPA) ve Sosyal Demokrasi Hareketinin (EDEK) yeni Meclis'te olmayı hak etmelerine rağmen barajı geçemediklerine dikkati çekerek, her iki partinin de yalnızca birkaç yüz oy farkıyla parlamento dışında kaldığını ifade etti.

