İsrail vahşeti yeniden gözler önüne serildi! Filistinlilerin uzuvlarını ampüte etmişler

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 294. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN SERBEST BIRAKTIĞI 6 FİLİSTİNLİ ESİR, İNSANLIK DIŞI İŞKENCELERE MARUZ KALDI



İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırıları sırasında alıkoyduğu ve bugün serbest bıraktığı 6 Filistinli; elektrik şoku, köpeklerin üzerlerine salınması ve darp gibi insanlık dışı işkenceler gördüklerini anlattı.

İsrail ordusu bugün 2'si kadın 6 Filistinliyi Deyr el-Belah'taki Kissufim askeri bölgesinde serbest bıraktı.

Serbest bırakılan Filistinlilerden Muhammed Yahya el-Levh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin aç ve susuz bırakıldığını ve ağır işkencelere uğradığını belirtti.

Levh, "Esir olduğumuz süre boyunca çok ağır işkencelere ve şiddetli dayağa maruz kaldık. Hayatımda yaşadığım en zor 30 gündü. Alıkonduğumuz an itibarıyla ellerimiz ve ayaklarımız kelepçelendi ve gözlerimiz bağlandı. Elektrik şoku da dahil olmak üzere gün boyu sorgu ve işkence başladı." diyerek gördükleri işkenceleri anlattı.

- İŞKENCE BİRAN BİLE DURMADI



Muhammed Adil Abu Şaar ise gördükleri işkencelerin acımasız ve insanlık dışı olduğunu ve bir an bile durmadığını söyledi.

Şaar, "İsrail askerleri, silahla ve copla esirlerin sırtına, omurgasına ve karnına vuruyor, elektrikli çubukları ağzına ve hassas bölgelerini sokuyor ayrıca esirlerin yüzüne vurarak dişlerinin kırılmasına neden oluyordu." dedi.

- ESİRLERİN UZUVLARI AMPÜTE EDİLDİ



Bir diğer Filistinli Muhammed ez-Zeanin de İsrail askerlerinin, onları serbest bıraktıktan sonra koşmalarına engel olmak için üzerlerine ateş açtığını kaydetti.

Zeanin, "İsrail askerleri, vahşi köpekleri üzerimize saldı. 150'yi aşkın esirin uzuvlarının ampüte edildiğini gördüm. İnsan aklının hayal bile edemeyeceği ve tahammül edilemeyecek kadar trajik durumlar yaşadık." diye konuştu.

Serbest bırakılan kadınlardan Fethiye Ebu Musa ise hasta olan kız kardeşine refakat ederken İsrail'de alıkonulduğunu ve 60 gün hapis cezası aldığını aktardı.

Ebu Musa, temiz banyoların, yeterli yiyeceğin, kıyafetlerin ve kişisel temizlik malzemelerinin bulunmadığı İsrail hapishanelerinde 45 gün boyunca aşağılandıklarını dile getirdi.

- HAMAS'TAN TEPKİ



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, insani değerlerini yitirmiş insansı canavarların masum sivillere karşı en kötü işkence türlerini uyguladığı kaydedildi.

Serbest bırakılanların gördükleri işkence, ihmal, açlık, aşağılanma ve uykusuzluk nedeniyle sağlıklarının bozulduğuna dikkat çekilen açıklamada, İsrail hapishanelerinde yaşananların bir an evvel durması ve binlerce Filistinli esirin kurtarılması gerektiğinin altı çizildi.

İsrail askerleri, Filistinlileri bugün, Deyr el-Belah'taki Kissufim askeri bölgesinde 2'si kadın 6 Filistinliyi serbest bırakmıştı.

Serbest bırakılan kişilerin "aşırı yorgunluk, bitkinlik ve tekrarlanan işkence, yetersiz beslenme ve uykusuzluktan kaynaklanan ağrılar nedeniyle zorlukla yürüyebildikleri ve vücutlarında işkence izleri görülmüştü.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail hapishanelerinde idari tutuklu bulunan 63 yaşındaki Filistinli Mustafa Muhammed Ebu Arra'nın hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Gazze kent merkezinin doğusuna gerçekleştirdiği saldırılarda en az 5 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da görüştüğü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya, Gazze'de ateşkes konusunda kalan boşlukların doldurulması ve en kısa sürede anlaşmanın tamamlanması gerektiğini belirtti.

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden Amerikalıları "İran'ın kullanışlı aptalları" şeklinde nitelemesini "talihsiz ve yanlış bir düşünce" diyerek reddetti.

ABD Kongresi'nin en genç Yahudi üyesi Sara Jacobs, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kongrede yaptığı konuşmaya katılmama nedenine ilişkin, "Kongre'de tribünlere oynamak, İsrail ve Filistin halkının bölgedeki barış ve güvenliğine katkı sağlamaz." dedi.

İsrail'in serbest bıraktığı 6 Filistinli esir, insanlık dışı işkencelere maruz kaldı. Filistinli Muhammed ez-Zeanin, "İsrail askerleri, vahşi köpekleri üzerimize saldı. 150'yi aşkın esirin uzuvlarının ampüte edildiğini gördüm. İnsan aklının hayal bile edemeyeceği ve tahammül edilemeyecek kadar trajik durumlar yaşadık." dedi.

00:32 Bosna Hersek'teki Saraybosna Üniversitesi Sağlık Merkezi (KCUS), İsrail'in saldırılarında yaralanan Gazzelileri tedavi etmeye hazır olduklarını bildirdi.

00:00 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine düzenlediği baskında biri ağır 2 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 589 Filistinli hayatını kaybetti.