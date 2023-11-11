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Dünya

İsrail vahşette sınırları zorluyor: Filistinli rehine kalkan olarak kullanıldı

İsrail askerleri, Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinliyi 'canlı kalkan' olarak kullandı.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 00:20 - Güncelleme:
İsrail vahşette sınırları zorluyor: Filistinli rehine kalkan olarak kullanıldı
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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinliyi "canlı kalkan" olarak kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, İsrail askeri araçları ve askerleri, yerde oturan "gözleri bağlı" bir Filistinlinin arkasında siper aldı ve askerlerden biri silahını Filistinli bir gruba doğrulttu.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİYE GÖZALTI

Filistinli aktivistler söz konusu görüntüyü sosyal medya hesaplarında paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Görgü tanıkları da olayın bu sabah erken saatlerde El Halil yakınlarındaki El-Fevvar Mülteci Kampı'nda gerçekleştiğini söyledi.

Tanıkların ifadesine göre, İsrail ordusu kampa baskın yaparak, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Bunun üzerine baskına tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.

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