İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2025 Çarşamba / 26 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9264
  • EURO
    47,7948
  • ALTIN
    4398.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ve GKRY'nin hava savunma planına net uyarı: Türkiye ile her masayı yıkarız
Dünya

İsrail ve GKRY'nin hava savunma planına net uyarı: Türkiye ile her masayı yıkarız

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İsrail ve Güney Kıbrıs'ın Ada'ya yerleştirmeye çalıştığı hava savunma sistemine karşı Türkiye ile birlikte kararlı duruş sergileyeceklerini açıkladı. İsrail ve GKRY girişiminin KKTC'ye karşı açık tehdit olduğunu belirten Öztürkler, 'Türkiye ile her masayı yıkarız' dedi.

AA20 Ağustos 2025 Çarşamba 15:46 - Güncelleme:
İsrail ve GKRY'nin hava savunma planına net uyarı: Türkiye ile her masayı yıkarız
ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ada'ya hava savunma sistemi yerleştirme girişimlerine tepki göstererek, "KKTC'ye karşı kurulan her masayı, ana vatan Türkiye ile birlikte yıkarız." ifadesini kullandı.

"İSRAİL VE GKRY'NİN GİRİŞİMİ KKTC'YE AÇIK TEHDİT"

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamada, Öztürkler, Oktan Türk Teşkilatı Derneği Başkanı Rauf Babacan ve dernek yönetimini kabulünde yaptığı konuşmada, İsrail ve GKRY'nin Ada'ya hava savunma sistemi yerleştirme girişiminin KKTC'ye yönelik açık bir tehdit olduğunu belirterek, GKRY-İsrail ittifakının barışa değil bölgesel istikrarsızlığa hizmet ettiğini vurguladı.

"PROVOKATİF HAMLELER KABUL EDİLEMEZ"

Hindistan'ın bölge ülkesi olmamasına rağmen GKRY ile yaptığı askeri işbirliğine de değinen Öztürkler, bölgeyle ilgisi olmayan ülkelerin Doğu Akdeniz'de provokatif hamleler yapmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Öztürkler, ülkesinin haklarını sonuna kadar korumakta kararlı olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"KKTC'ye karşı kurulan her masayı, ana vatan Türkiye ile birlikte yıkarız. Türkiye ile birlikte bu iradeye sahibiz. Bu halkın güvenliği, hiçbir küresel hesabın parçası olamaz. Biz yalnız değiliz. Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteğiyle bu topraklarda barışı ve egemenliği korumaya kararlıyız. KKTC'ye karşı askeri işbirliklerine yönelen ülkeler, önce kendi vicdanlarına dönüp bakmalıdır. Hindistan ve İsrail gibi ülkeler, Müslümanlara yönelik ayrımcılığı, şiddeti ve katliamları gerçekleştirirlerken, başka coğrafyalarda stratejik ortaklıklar kurma hakkını kendinde göremezler."
  • KKTC
  • Ziya Öztürkler
  • Hava Savunma Sistemi

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoföründen yaşlı vatandaşa büyük ayıp! Pes dedirten olay

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.