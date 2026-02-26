İsrail ve Hindistan arasında yeni adım! Hassas tarım, yazılım ve yapay zeka öncelikli alan

Başbakan Netanyahu, Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile düzenlediği ortak basın açıklamasında iki ülkenin somut projelerle inovasyon alanında işbirliğine odaklandığını söyledi.

En yakın zamanda Hindistan'da hükümetler arası toplantı düzenlemeye karar verdiklerini belirten Netanyahu, Modi ile "Hindistan'ın olağanüstü yetenekli insanları ile bizim insanımız arasında iş birliğini ele aldık ve bunu somut bir plana dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail ve Hindistan'ın iş birliği yapmayı planladığı alanlar arasında "hassas tarım, yazılım ve yapay zeka" olduğunu kaydetti.

"İsrail ve Hindistan inovasyona odaklanmış durumda" sözleriyle konuşmasını sürdüren Netanyahu, hükümetler arasındaki işbirliğini artırmayı planladıklarını vurguladı.

Hindistan Başbakanı Modi ise konuşmasında İsrail ile serbest ticaret anlaşmasına yakında son şeklini vereceklerini söyledi.

Modi, iki ülkenin savunma alanında ortak üretim ve teknoloji transferi alanlarında da iş birliği yapacağını belirtti.

Hindistan ve İsrail, dünyanın hiçbir köşesinde "terörizme yer olmadığı konusunda" net bir görüşe sahip olduğunu ileri süren Modi, iki ülkenin omuz omuza duracağını ifade etti.

HİNDİSTAN İLE İSRAİL ARASINDA 16 MUTABAKAT ZAPTI

Hindistan Başbakanı Modi'nin İsrail'e düzenlediği iki günlük resmi ziyaret kapsamında iki ülke arasında farklı alanlarda 16 ikili mutabakat zaptı imzalandı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Saar ile Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar, tarımsal inovasyon, sivil insansız hava araçlarının kullanımı, uydu verileri, sulama ve gübreleme yönetimi, haşere kontrolü, sera yetiştiriciliği ve ileri tarım teknolojilerinde bilgi aktarımı alanlarında işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Hindistan'da tarım alanında bir araştırma ve inovasyon merkezi kurulması için de bir mutabakat zaptı imzalandığı ve bu girişim kapsamında "eğitmenler için eğitim programları, uzman değişimleri ve akademik işbirliklerinin de gerçekleştirileceği" duyuruldu.