İsrail ve Katar heyetlerinin ABD'de görüşeceği öne sürüldü

Axios haber sitesine bilgi veren iki kaynağa göre, İsrail ve Katarlı üst düzey yetkililer, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmak için New York'ta gizli bir toplantıda bir araya gelecek.

ABD, İsrail ve Katar'ın, "Doha'daki başarısız İsrail saldırısının ardından ilişkileri yeniden yapılandırmak için" New York'ta üçlü bir toplantı düzenleyecek.

Söz konusu toplantı, ABD'nin iki ülke arasındaki krizi çözmek amacıyla üçlü bir mekanizma önermesinin ardından gerçekleşecek ilk buluşma olacak.

Üçlü toplantıda büyük ölçüde Gazze barış anlaşmasına, özellikle de Hamas'ın silahsızlandırılması ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçişte "diğer hassas konulara" odaklanılması bekleniyor.

Katar'ın Gazze'de ateşkes için arabulucu olarak görev üstlenmesinden bu yana, ilk defa iki ülke yetkililerini bir araya getirecek üst düzey toplantı, ABD hükümetinin Gazze barış sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğini duyurmaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

- İSRAİL'İN KATAR'A SALDIRISINDA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu, aynı ayın sonlarında, Beyaz Saray ziyareti esnasında, Trump'ın ısrarı üzerine, söz konusu saldırıdan dolayı Katar'dan özür dilemişti.