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Dünya

İsrail, yeni doğal gaz rezervi buldu

İsrail, Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesine ilişkin anlaşmaya hazırlanırken 'Energean' enerji şirketi, İsrail'in karasularında 'Hermes' isimli sahada 7 ila 15 milyar metreküp kapasiteli yeni bir doğal gaz yatağı bulduğunu açıkladı.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 13:38 - Güncelleme:
İsrail, yeni doğal gaz rezervi buldu
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Energean şirketi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in doğal gaz çıkardığı Leviathan ve Tamar doğal gaz sahalarının yakınlarındaki 31. blokta "Hermes" isimli sahada yaptıkları sondajda 7 ila 15 milyar metreküp kapasiteli bir doğal gaz rezervi keşfettiklerini bildirdi.

Keşif sahasının ve çevresinin hacim ölçümü, ticari potansiyelinin tespiti için bölgeden elde edilen verilerin incelenmesine devam edildiği bildirildi.

İsrail, Doğu Akdeniz'de Leviathan ve Tamar doğal gaz sahalarından üretim yapıyor ve Lübnan deniz sınırına yakın bölgedeki Kariş sahasından da yakında doğal gaz çıkarmaya hazırlanıyor.

İsrail ve Lübnan, ABD'nin ara buluculuğunda deniz sınırının çizilmesine ilişkin bir anlaşmayı müzakere ediyor. Son dönemde taraflardan anlaşmaya ilişkin olumlu mesajlar gelmiş, anlaşmada "son aşamalara gelindiği" ifade edilmişti.

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