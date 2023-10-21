İsrail'den yeni katliam hazırlığı! Filistin'den uluslararası topluma acil müdahale çağrısı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

FİLİSTİN'DEN ULUSLARARASI TOPLUMA, KUDÜS HASTANESİ'NİN BOMBALANMAMASI İÇİN HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi'nde, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in, "Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istemesinin" ardından yaptığı yazılı açıklamayla uluslararası topluma seslendi.

Kudüs Hastanesi'nin, halihazırda 400 hastaya ve İsrail'in saldırılarından kaçarak buraya sığınan yaklaşık 12 bin sivile ev sahipliği yaptığını kaydeden Keyle, İsrail makamlarının, Filistin Kızılayına, hastanenin boşaltılması ihtarında bulunduğunu hatırlattı.

Keyle, "Uluslararası toplum, yaklaşık 500 Filistinlinin öldürüldüğü "El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki trajedinin benzerinin yaşanmaması için süratle harekete geçmelidir." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:51 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedefleri vurduğu belirtildi.

05:56 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

04:53 Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'de İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 16 gazetecinin öldüğünü duyurdu.

03:36 İsrail'in, Gazze'de yerinden edilen binlerce Filistinliye ev sahipliği yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait 5 merkezin boşaltılmasını istediği belirtildi.

02:28 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Filistinlilerin Gazze'den tehcir edilmesine ve her ne şekilde olursa olsun sivillerin hedef alınmasına karşı olduklarını belirtti.

01:57 Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Kudüs Hastanesi'nde, "yeni bir hastane trajedisi" yaşanmaması için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı.

01:39 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

01:25 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in abluka altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesinin tahliye edilmesini istemesine tepki gösterdi.

01:22 Avrupa Birliği (AB) ve ABD liderlerinin, 27'nci zirve toplantısı sonucunda yapılan ortak açıklamada, İsrail'in yaşadığı saldırılar karşısında kendisini savunma hakkı bulunduğu belirtilerek "Gazze'deki kötüleşen insani krizden de endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

00:57 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'linin "güvenli bir şekilde İsrailli yetkililerin elinde olduğunu" bildirdi.

00:49 Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1994 yılından beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Gauteng eyalet teşkilatı üyeleri, yürütme başkenti Pretorya'da Filistin'e destek mitingi düzenledi.

00:35 Avustralya Başbakan Anthony Albanese, İsrail-Filistin çatışması sebebiyle İsrail'i ziyaret etmeyeceğini açıkladı.

00:09 ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden İsrail yanlısı tutumu daha fazla destekleyemeyeceğini belirterek istifa eden Josh Paul, "Hiçbir İsrail askeri birimi insan hakları ihlalinden suçlu bulunmadı. (Güvenlik incelemesine yönelik) Sistem işlemiyor." dedi.

00:04 İsrail'in derhal boşaltılmasını istediği Kudüs Hastanesi'nin yönetimi ve sağlık personeli hastaneyi tahliye etmeyi reddederken, Hamas'a bağlı hükümet, ikinci bir hastane katliamı konusunda uyardı.

00:00 Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki sağlık sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 83 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.