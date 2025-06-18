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Dünya

İsrail yeniden İran'ı vurdu! Tahran'a peş peşe füze yağmuru

İran-İsrail arasında yaşanan saldırılar günlerdir sürüyor. İki ülke birbirine karşılıklı saldırılarda bulunurken son olarak İsrail, Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 02:53 - Güncelleme:
İsrail yeniden İran'ı vurdu! Tahran'a peş peşe füze yağmuru
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İsrail ordusundan yapılan kısa yazılı açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri şu anda Tahran bölgesinde bir dizi saldırı gerçekleştiriyor." ifadesi yer aldı.

Bu açıklamadan kısa bir süre önce İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Tahran'da geniş bir bölgenin boşaltılmasını istemişti.

Öte yandan, İsrail ordusu gün boyu başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın farklı noktalarına saldırılarını sürdürdü.

İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

  • İran-İsrail saldırıları
  • Tahran hava saldırısı
  • uluslararası gerilim

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