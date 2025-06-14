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Dünya

İsrail ''yok ettik'' demişti! UAEA Başkanı yalanladı: Vuramadılar

Tahran'ın doğusundan şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrail ordusu, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurduklarını açıkladı. Bu arada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi, The Times of Israel gazetesinin iddiasını yalanlayarak İsrail'in İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altındaki kısmını vuramadığını belirtti.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 08:10 - Güncelleme:
İsrail ''yok ettik'' demişti! UAEA Başkanı yalanladı: Vuramadılar
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İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, patlama seslerinin Tahran'ın doğusundaki Hakimiye ve Tahranpars semtlerinden geldiğini bildirdi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'da bir nükleer tesisi daha vurduklarını ileri sürdü.

İsfahan'daki tesiste, nükleer silah yapımında zenginleştirilmiş uranyumun yeniden dönüştürülmesi işleminin yapıldığını ifade eden Adraee, "uranyum metal üretimi, zenginleştirilmiş uranyum dönüştürme altyapısı ve laboratuvarların" vurulduğunu iddia etti.

İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından cuma akşamı saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

İran: Saldırılar radyolojik bir felakete yol açabilir

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, İsrail'in güvenlikli nükleer tesislere saldırdığını hatırlatarak, bunun İran sınırının ötesinde "radyolojik bir felakete yol açabilecek pervasız bir suç eylemi" olduğunu söyledi.

UAEA BAŞKANI GROSSİ, İSRAİL'İN, NATANZ NÜKLEER TESİSİ'NİN YER ALTINDAKİ KISMINI VURAMADIĞINI SÖYLEDİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in, saldırı düzenlediği İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin yer altındaki kısmını vuramadığını belirtti.

Grossi, çevrim içi katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'ın Natanz Nükleer Tesisi'nin yer üstündeki bölümünü imha ettiğini belirten Grossi, ana yakıt zenginleştirme tesisini içeren yer altı bölümüne fiziksel bir saldırı yapıldığına dair herhangi bir belirtinin olmadığını kaydetti.

Grossi, tesisteki elektrik altyapısının tahrip olduğunu dile getirerek, "Nükleer tesisler hiçbir koşul altında saldırıya uğramamalıdır." dedi.

Nükleer tesislerin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir askeri harekatın İran ve bölge için ciddi sonuçları olacağının altını çizen Grossi, Natanz Nükleer Tesisi sahası dışındaki radyoaktivite seviyesinin değişmediğini, bunun da bu olayın, halk veya çevre üzerinde herhangi bir dış radyolojik etkisi olmadığını gösterdiğini ifade etti.

Grossi, "Ancak söz konusu etkiler nedeniyle Natanz'daki tesislerin içinde radyolojik ve kimyasal kirlenme mevcuttur. Başta alfa parçacıkları olmak üzere tesis içinde mevcut olan radyasyon türü, uygun radyasyondan korunma önlemleri ile yönetilebilir durumdadır." diye konuştu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Natanz Nükleer Tesisi'nin alt kısmını yok ettiğini iddia etmişti.

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