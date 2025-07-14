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Dünya

İsrail Yüksek Mahkemesi'nden istihbarat şefi atamasına onay

İsrail Yüksek Mahkemesi, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet direktörü atanmasına ilişkin hükümet ile Başsavcılık arasında varılan anlaşmayı onayladı.

AA14 Temmuz 2025 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
İsrail Yüksek Mahkemesi'nden istihbarat şefi atamasına onay
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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun daha önce usulsüz olarak Şin-Bet'in başına atadığı Tümgeneral David Zini'nin görevinin resmileşmesinin önünü açtı.

Başsavcılık ile hükümet arasındaki uzlaşma anlaşmasına göre, Netanyahu, seçtiği Şin-Bet direktörünün ismini iki ay içinde atama komitesine bildirecek.

Öte yandan, Şin-Bet'in Netanyahu'nun yakın çalışma arkadaşları ve Katargate skandalı hakkında yürütülen cezai soruşturmalara katkısını söz konusu iki ay içinde sunması gerekecek.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ise yeni Şin-Bet direktörünü Katargate soruşturmasına katılmaktan men edecek.

Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun başta "Katargate" olmak üzere çevresindeki kişilerle ilgili soruşturmalar nedeniyle Şin-Bet Direktörü Ronen Bar ile çıkar çatışması yaşadığı bir dönemde, dayanaksız ve yargısız şekilde görevden alma kararı verdiğine dikkati çekmişti.

- NETANYAHU'NUN, ŞİN-BET DİREKTÖRÜ'NÜ GÖREVDEN ALMA KARARI

İsrail Başbakanı Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar'ı güvensizlik gerekçesiyle görevden almaya karar vermişti.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Şin-Bet Direktörü'nü keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi ise Netanyahu'nun kararını önce dondurmuş, sonra da Bar'ın görevden alınmasını ve yerine başkasının atanmasını engelleyen geçici ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alma kararı, İsrail siyasetinde hararetli tartışmalara yol açmış, muhalefetin yaptığı çağrılarla İsrail genelinde kitlesel gösteriler başlamıştı.

Netanyahu'nun görevden almak istediği ancak Yüksek Mahkeme engeline takıldığı Bar, "7 Ekim" başarısızlığının sorumluluğunu üstlendiğini belirterek, 15 Haziran'da istifa edeceğini açıklamıştı.

Bar, bu başarısızlığın sorumluluğunu başta siyasi kademe olmak üzere herkesin üstlenmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Şin-Bet sözcülüğünden 15 Haziran'da yapılan açıklamada, Netanyahu'nun tartışmalı bir şekilde görevden alma kararı verdiği Bar'ın, kurumdaki görev süresinin sona erdiği bildirilmişti.

Açıklamada, Bar'ın resmen görevden ayrılmasının ardından yerine geçici olarak, "Ş" kod adlı iç istihbarat teşkilatının direktör yardımcısının getirildiği aktarılmıştı.

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