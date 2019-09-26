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İsrail zulmü bitmek bilmiyor

İşgalci İsrail askerleri Kudüs’te evinin yıkılmasına itiraz eden Filistinlere insanlık dışı vahşet uygulayarak gözaltına aldı.

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Terörist İsrail askerleri Kudüs’te evinin yıkılmasına tepki gösteren Filistinli aileye saldırarak vahşiçe darp ederek gözaltına aldı. İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs’ün Cebel Ez-Zeytun Mahallesi’nde İsa Halil adlı Filistinli’ye ait evi buldozerlerle yıktı. Yıkım öncesi bölgeyi kontrol altına alan İsrail güçleri, evin çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Filistinli aile, evlerini yıkan İsrail güçlerine tepki gösterdi. İsrail güçleri tepki gösteren Filistinli aileye saldırarak acımadan dövmeye başladı. Vahşette sınır tanımayan işgalci İsrail askerleri evsahibi İsa Halil ve kardeşi Kusai Halil’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi bölgedeki karakola götürüldü.  

EL HALİL’DE DE YIKIM

Öte yandan  işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde Filistinlilere ait inşaat halindeki bir ev “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla yıkıldı. El Halil’in Dura ilçesine bağlı El-Hicre bölgesinde, Filistinli Samir Doden’e ait inşaat halindeki iki katlı ev terörist İsrail askerlerince yıkıldı. 

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