İsrail zulmü bitmiyor! Doğu Kudüs'te 8 Filistinli gözaltına alındı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Dün gerçekleştirilen baskınlarda farklı bölgelerde toplam 8 Filistinli gözaltına alındı. Kudüs Valiliği'nin açıklamasına göre çiftçiler, bir aile ve Şam Kapısı yakınındaki bir kişi hedef alınırken, gözaltı gerekçeleri bir kez daha tartışma yarattı.

BEYT ANNAN'DA 5 ÇİFTÇİYE 'YERLEŞİM BİRİMİ' BAHANESİYLE GÖZALTI

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Annan beldesinde tarım arazilerinde bulunan 5 çiftçiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Çiftçilerin yakındaki "yasa dışı Yahudi yerleşim birimine yaklaştıkları bahanesiyle" gözaltına alındığı ifade edildi.

ŞAM KAPISI VE HUZMA'DA İKİ KARDEŞE BASKIN

Öte yandan yerel kaynaklar tarafından İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri olan Bab el-Amud (Şam Kapısı) yakınında bir Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Huzma beldesinde de En-Nazmi ailesinin evine baskın düzenleyen İsrail polisinin, Ziya ve Mehran adlı iki kardeşi gözaltına aldığı belirtildi.

EKİM 2023'TEN BU YANA FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK BASKILAR ZİRVEDE

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.