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Dünya

İsrail zulmü devam ediyor: Filistinli ailenin evini ikinci kez yıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi ikinci kez yıktı.

IHA16.01.2020  16:54 - Güncelleme: 16.01.2020  16:54

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinin güneyindeki Ad-Deirat bölgesinde, Filistinli bir ailenin evini ikinci kez yıktı. Filistinli aile, evlerinin 3 sene önce yine aynı şekilde İsrail güçleri tarafından yıkıldığını ve yeniden inşa ettiklerini söyledi. Evin yıkılması sonucu 4’ü çocuk olmak üzere 7 kişilik aile sokakta kaldı.

İsrail güçleri, aynı mahallede Filistinlere ait başka bir evi daha iş makineleriyle yıktı. Yıkımı engellemeye çalışan Filistinli ailenin 2 komşusu ise İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı. İsrail askerleri kendilerine tepki gösteren bir kadın ile çocuklara da sert müdahalede bulundu.

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