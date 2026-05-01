2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
  İsrail zulmü sürüyor: Batı Şeria'da 5'i çocuk 10 Filistinli gözaltına alındı
Dünya

İsrail zulmü sürüyor: Batı Şeria'da 5'i çocuk 10 Filistinli gözaltına alındı

Katil İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü devam ediyor. Soykırımcı askerlerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 5'i çocuk 10 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 23:12 - Güncelleme:
İsrail zulmü sürüyor: Batı Şeria'da 5'i çocuk 10 Filistinli gözaltına alındı
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, El Halil kentinin güneyinde yabani bitki toplayan 5 çocuğu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kışkırtmasının ardından gözaltına aldı.

Çocukların bilinmeyen bir yere götürüldüğü, durumlarına ilişkin henüz bilgi bulunmadığı aktarıldı.

İsrail askerleri ayrıca Ramallah kentinin doğusundaki Burka köyüne baskın düzenledi. İsrail askerleri, buradan gözaltına aldıkları 5 gencin fotoğraflarını paylaştı.

İsrail güçleri ayrıca Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Feccar beldesi ile Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Ebu Felah beldesine de baskın gerçekleştirdi.

Filistin resmi verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda en az 1155 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

