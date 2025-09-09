İSTANBUL 28°C / 19°C
  İsrail'de alarm! Yedek asker düğün gününde intihar etti
Dünya

İsrail'de alarm! Yedek asker düğün gününde intihar etti

Gazze'de İsrail soykırımının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunda intihar oranları her geçen gün artıyor. Son olarak Rehovot kentinde İsrailli bir yedek askerin düğün gününde intihar ettiği belirtildi.

AA9 Eylül 2025 Salı 16:54 - Güncelleme:
İsrail'de alarm! Yedek asker düğün gününde intihar etti
ABONE OL

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, 31 yaşındaki İsrailli bir yedek asker, düğün gününde evinde ölü bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, söz konusu askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bu olayın İsrail ordusundaki intihar vakalarının artması konusunda endişe verdiği aktarıldı.

İNTİHAR VAKALARINDA ARTIŞ İSRAİL'İ TEDİRGİN EDİYOR

İsrail Parlamentosu Alt Komitesi, ağustos ayında, Gazze'de İsrail soykırımının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunda, özellikle yedek askerler arasında intihar vakalarında endişe verici bir artış yaşanmasını ele aldı.

İsrail ordusu konuya ilişkin verileri sunarak, bu olgunun azaltılması için destek hizmetlerinin genişletilmesini ve yeni girişimlerin başlatılmasını talep etti.

Gazete söz konusu askerin intiharının nedenini açıklamamış olsa da, İsrail ordusunun Ağustos ayında yayımladığı bir araştırmaya göre, önceki vakaların çoğu, askerlerin Gazze Şeridi'nde çatışmalar sırasında maruz kaldıkları zor koşullardan kaynaklanıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, bu ayın başında, "yılın başından bu yana intihar eden asker sayısının 18'e ulaştığını" bildirdi. Haaretz'e göre, temmuz ayında yedi İsrail askeri intihar etti.

