İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2024 Pazartesi / 23 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0289
  • EURO
    35,834
  • ALTIN
    2539.25
  • BIST100
    10826.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de Batı Nil Virüsü yayılıyor: Ölü sayısı 46'ya yükseldi
Dünya

İsrail'de Batı Nil Virüsü yayılıyor: Ölü sayısı 46'ya yükseldi

İsrail Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsünden ölenlerin sayısının 46'ya, vaka sayısının 710'a yükseldiğini açıkladı

IHA29 Temmuz 2024 Pazartesi 12:35 - Güncelleme:
İsrail'de Batı Nil Virüsü yayılıyor: Ölü sayısı 46'ya yükseldi
ABONE OL

İsrail, Batı Nil virüsü ile mücadele ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı, Batı Nil virüsü tespit edilenlerin sayısının 710'a yükseldiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada salgının başladığı Haziran ayından bu yana kadar Batı Nil virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 46 olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'ininde herhangi bir semptom görülmediğini, yüzde 20'lik bir kesimde ise ateş, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi çeşitli semptomlar görülebileceğini ifade ediyor. Virüs bulaşanların yüzde 1'inde nadiren beyin iltihabı ya da menenjit gibi belirtiler görülebileceği aktarılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.