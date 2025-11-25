İSTANBUL 16°C / 11°C
İsrail'de büyük panik: Gazze'nin yeni patronu Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk askerinin Gazze'deki uluslararası istikrar gücüne katılabileceğine dair sözleri, İsrail'de paniğe neden oldu. İsrail basını Başkan Erdoğan'ı 'Gazze'nin yeni patronu' olarak tanımladı.

HABER MERKEZİ25 Kasım 2025 Salı 08:43 - Güncelleme:
İsrail basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Gazze'de kalıcı çözüme yönelik açıklamalarına ve Türk askerinin Gazze'deki uluslararası istikrar gücüne katılabileceği yönündeki sözlerine geniş yer ayırdı.

İsrail gazetesi Maariv "Gazze'nin yeni patronu: Erdoğan" başlığı ile yayınladığı haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'yu soykırımla suçladığını ve bir Filistin Devleti kurulması talebini yazdı.

"KİLİT ROL OYNADI"

İsrail gazetesi haberinde, "Erdoğan, ülkesinin Gazze'de planlanan uluslararası istikrar gücünün bir parçası olarak güvenlik güçlerini nasıl konuşlandırabileceğini incelediğini ve bu konudaki kararın görüşmeler tamamlandıktan sonra alınacağını söyledi" ifadelerine yer verdi.

Gazete, ABD Başkanı Trump'ın 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes planına da atıfta bulunarak, "Türkiye, Gazze'de ateşkes sağlanması müzakerelerinde kilit rol oynadı" diye yazdı.

