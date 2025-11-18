İsrailli üst düzey yetkililer, Türkiye'nin Suriye ve Doğu Akdeniz'deki güçlenen pozisyonuna yönelik peş peşe açıklamalarda bulundu. İsrail Diaspora İşleri ve Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli, Türkiye'yi 'en ciddi tehdit' olarak nitelendirdi.

İsrail'in KAN televizyonuna konuşan Chikli, Türkiye'nin Suriye'ye verdiği askeri desteğin İsrail'de kaygıya yol açtığını ifade etti. Chikli, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya bağlı grupların İsrail karşıtı olduğuna dikkat çekti.

YANLIZLAŞTIRMALIYIZ

Türkiye'ye karşı diplomatik mücadele çağrısı yapan Chikli, GKRY ve Yunanistan ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Chikli, "Doğu Akdeniz ülkeleri -Yunanistan, GKRY, İsrail, İtalya ekseni üzerinde çok çalışmamız gerekiyor. Dış ilişkilerde Türkiye'yi yalnızlaştırmak için her şeyi yapmalıyız" diyerek ABD'nin Türkiye konusunda ikna edilmesi gerektiğini söyledi.

F-35 İTİRAFI

İsrail'in Washington Büyükelçisi Yahiel Leiter ise Türkiye'nin stratejik konumunun önemini kabul ederek Ankara ile ilişkilerde gergin olduğunu hatırlattı. Jerusalem Post'a konuşan Leiter, Tel Aviv'in Ankara'ya F-35 satışını önlemeye çalıştığını itiraf etti. Leiter, bu satışın İsrail'in bölgesel üstünlüğünü zedeleyeceğini paylaşırak, "Türkiye bizim bir rakibimiz" dedi.

NATO'NUN ÜYESİ

Leiter, Washington-Ankara ilişkilerine değinerek, "Türkiye'nin ABD için stratejik öneminin farkındayız. NATO'nun üyesi, büyük bir ordusu var ve stratejik bir konumda. Ve bunu tartışmıyoruz" dedi. Amaçlarının Gazze ve Suriye'de Türk askeri bulunmasını önlemek olduğunu vurgulayan Leiter, "ABD ile görüş ayrılıklarımız krize yol açmadı. Diplomasi bu yüzden var" açıklamasını yaptı.

Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Okula bombalı saldırı: Yaralılar var

İsrail'de Türkiye korkusu tırmanıyor

İsrail'e silah yolunu açtı