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Dünya

İsrail'de ''camide Yahudi duası okuyan asker'' tartışması: Genelkurmay başkanı ile bakan birbirine girdi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okuyan asker nedeniyle sert tartışma yaşandığı belirtildi.

AA19 Aralık 2023 Salı 16:40 - Güncelleme:
İsrail'de ''camide Yahudi duası okuyan asker'' tartışması: Genelkurmay başkanı ile bakan birbirine girdi
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İsrail'in Kanal 12 Televizyonu'nda yer alan habere göre, Ben-Gvir'in de aralarında bulunduğu bazı bakanlar, dünkü kabine toplantısında Cenin'deki bir caminin hoparlörlerinden Yahudi duası okuyan askerin "operasyonel faaliyetlerden" uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Kabinede bulunan bazı bakanlar ile askeri yetkililer arasında tartışma yaşanması üzerine Başbakan Binyamin Netanyahu, araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı.

Netanyahu'nun toplantının yapıldığı odadan kısa süreliğine ayrılmasının ardından Ben-Gvir'in "(Cenin'de camide Yahudi duası okuyan asker) Görevden alınırlarsa yazıklar olsun" ifadesini kullandığı bunun üzerine Genelkurmay Başkanı Halevi ile aşırı sağcı Bakan arasında sert tartışma yaşandığı aktarıldı.

İsrail askerleri, geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okumuştu.

Ben-Gvir söz konusu askerlere sahip çıkarak söz konusu çirkin saygısızlığı övmüştü.

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