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Dünya

İsrail'de çarpıcı anket! Halkın çoğunluğu 'Gazze'de masum kimsenin olmadığı' görüşünde

İsrail'de yapılan bir ankete göre her 10 İsrailliden 6'sı 'Gazze'de masum kimse olmadığını' ve 'Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıların ülke basınında daha fazla haberleştirilmesine gerek olmadığını' düşünüyor.

AA11 Haziran 2025 Çarşamba 16:04 - Güncelleme:
İsrail'de çarpıcı anket! Halkın çoğunluğu 'Gazze'de masum kimsenin olmadığı' görüşünde
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Haaretz, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin İsraillilerle yapılan bir anketi yayınladı.

Kudüs İbrani Üniversitesi'ne bağlı Chord Kamuoyu Merkezi'nin mayıs ayında bin 112 İsrailliyle yaptığı ankete göre, İsraillilerin yüzde 64'ü "Gazze'de masum kimse yok" ifadesine katıldığını belirtti. Bu oranın, İsrail'de mevcut hükümet koalisyonuna oy veren partilerin seçmenleri arasında yüzde 84'e çıktığı aktarıldı.

Ankete katılan İsraillilerin yüzde 64'ü "Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı dramın ülke basınında yeterince gösterildiğini ve daha fazlasına ihtiyaç olmadığı" fikrini savundu.

Ankete katılan İsraillilerin yüzde 69'u yabancı basının Gazze'deki olayları "Filistinlilerin lehine sunduğu" görüşüne yer verdi.

Uluslararası basın ve araştırma kuruluşları, İsrail'de ana akım medyayı Gazze'deki insanlık felaketine karartma uygulamakla eleştiriyor.

SAĞ KESİM "GAZZE'DE MASUM KİMSENİN BULUNMADIĞI" SÖYLEMİNE SIKÇA BAŞVURUYOR

İsrail'de özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin koalisyon ortakları ve özellikle aşırı sağcı unsurları, "Gazze'de masum kimsenin bulunmadığı" söylemine sıkça başvuruyor. Bunun yanı sıra, muhalefetteki sağ figürlerin de benzer söylemi dile getirdiği dikkati çekiyor.

Buna karşın, İsrail, ana akım medyası İsrail ordusunun açıklamaları ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri öne çıkarıyor. Gazze'deki insanlık felaketine ilişkin manzaralara İsrail televizyonlarında rastlamak pek mümkün değil.

İsrail'de insan hakları örgütleri, ülkedeki sağ ve aşırı sağ izleyicilerin tercihi Kanal14 televizyonunda, yüzlerce defa "soykırım çağrısı" yapan ve savaş suçlarını teşvik eden açıklamalar yer aldığı gerekçesiyle kanal aleyhine İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuru yapmıştı.

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